Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle tren yolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, sabaha karşı Kiltepe Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, Mavi Ay Sokak üzerindeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.A.'nın kullandığı 44 AAU 449 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanın olmadığı kaza nedeni ile bir süre tren geçişine kapatılan demir yolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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