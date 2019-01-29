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Yolcu treni, hemzemin geçitte ticari araca çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:32 | Son Güncelleme

ANKARA- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, hemzemin geçitte Ahmet Atlı yönetimindeki 46 D 2155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre trenin önünde sürüklenen ticari aracın sürücüsü Atlı ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. ​Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.

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