Yolcu treni, hemzemin geçitte ticari araca çarptı: 2 yaralı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, hemzemin geçitte Ahmet Atlı yönetimindeki 46 D 2155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre trenin önünde sürüklenen ticari aracın sürücüsü Atlı ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.
CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum