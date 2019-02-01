HABER

Yolcu treni, otomobile çarptı; sürücü ile Azeri kadın yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

Yolcu treni, otomobile çarptı; sürücü ile Azeri kadın yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Dolu (46) ile yanındaki Azeri Nigana Aliyeva (56) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde meydana geldi. İbrahim Dolu, yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobille hemzenin geçitte, otomatik bariyerler kapalıyken, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada 72013 sefer sayılı Denizli- Eskişehir seferinin yapıldığı Pamukkale Ekspress yolcu treni, Dolu'nun otomobiline çarptı. Trenin altında bir süre sürüklenen otomobil, daha sonra yol kenarına savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü İbrahim Dolu ile araçtaki Azerbaycan uyruklu Nigana Aliyeva ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu treni, otomobile çarptı; sürücü ile Azeri kadın yaralıYolcu treni, otomobile çarptı; sürücü ile Azeri kadın yaralı

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "zorla getirme" kararıRasim Ozan Kütahyalı hakkında "zorla getirme" kararı
Sandıklı’daki zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldıSandıklı’daki zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.