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Yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticare aracın sürücüsü Turgay Ateş (38) yaşamını yitirdi.

Yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Tahsin BAYTAR/EVCİLER (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticare aracın sürücüsü Turgay Ateş (38) yaşamını yitirdi.
Eskişehir- Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspres, saat 14.00 sıralarında Evciler ilçesi Madenli köyü yolundaki hemzemin geçitten geçen Turgay Ateş'in kullandığı 20 AAC 136 plakalı hafif ticare araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı savrulan sürücü Turgay Ateş, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Evciler Devlet Hastanesi'ne götürülen Ateş, yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü öldü

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