Yolcu treninin çarptığı kamyonun şoförü yaralandı

Faruk ÇARK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonun şoförü Tamer Çaylak (40), yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Arıkbaşı ile Karpuzlu mahalleleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni, bir silaj firmasında şoförlük yapan Tamer Çaylak yönetimindeki 35 JEH 91 plakalı kamyona, sol arka tarafından çarptı. Kazada Tamer Çaylak yaralandı. Çevre sakinleri, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çaylak, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza yerindeki çalışmaların ardından kamyon hemzemin geçitten kaldırıldı. İfadesi alınıp alkol kontrolü yapılan makinist ise serbest bırakıldı. Tren 1 saat sonra yoluna devam etti.
Hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum