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Yolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte Pamukkale Ekspresi adlı yolcu treninin çarptığı otomobildeki İsmail Keskinoğlu (28) ile oğlu Yusuf Eymen Keskinoğlu (3) yaralandı.

Yolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte Pamukkale Ekspresi adlı yolcu treninin çarptığı otomobildeki İsmail Keskinoğlu (28) ile oğlu Yusuf Eymen Keskinoğlu (3) yaralandı. Pamukkale Ekspresi, cuma günü de hafif ticari araca çarpmış, sürücü Turgay Ateş (38) yaşamını yitirmişti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar'a bağlı Dikici köyü mevkiindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İsmail Keskinoğlu'nun kullandığı 03 HE 224 plakalı otomobil raylardan karşıya geçmeye çalışırken, Denizli- Eskişehir- Denizli seferini yapan DE - 24284 numaralı Pamukkale Ekspresi adlı yolcu treni çarptı. Takla atan araç yaklaşık 15 metre sürüklenerek şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü İsmail Keskinoğlu ile aynı araçtaki oğlu Yusuf Eymen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan İsmail Keskinoğlu'nun durumu iyi olduğu belirtildi. Durumu ağır olan Yusuf Eymen Keskinoğlu ise Afyonkarahisar'a sevk edildi.
CUMA GÜNÜ DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMIŞTI
Diğer yandan Pamukkale Ekspresi, 2 Ağustos Cuma günü de Evciler ilçesi Madenli köyü yolundaki hemzemin geçitten geçen Turgay Ateş'in kullandığı 20 AAC 136 plakalı hafif ticare araca çarpmış, ağır yaralanan Ateş tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Yolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandıYolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandıYolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandıYolcu treninin çarptığı otomobildeki baba- oğul yaralandı

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