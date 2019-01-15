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Yolcu treninin üzerine taş isabet etti: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yolcu treninin üzerine taş isabet etti: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde heyelan nedeniyle Malatya-Adana seferini yapan yolcu treninin camına taş isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Adana seferini yapan trenin camına, Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde kar yağışı sonrası oluşan heyelan nedeniyle dağdan gelen büyük bir taş isabet etti.

Bu sırada, trende bulunan Ömer Faruk Ercan (23) ve Abdulkadir Kara (20) yaralandı.

Tren yoluna devam ederek, Gölbaşı tren istasyonunda durdu.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Malatya-Adana tren yaralı

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