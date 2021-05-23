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Yolcu Uçağı Gazeteci Tutuklamak İçin Zorla Minsk’e mi İndirildi?

23.05.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’dan Litvanya’ya uçmakta olan Ryanair’a ait yolcu uçağı Belarus’un başkenti Minsk’e yönlendirildi. Belarus muhalefeti ülke dışında yaşayan muhalif gazetecinin tutuklanması için bunun yapıldığını belirtiyor

Yolcu Uçağı Gazeteci Tutuklamak İçin Zorla Minsk’e mi İndirildi?

Yunanistan’dan Litvanya’ya uçmakta olan Ryanair’a ait yolcu uçağı Belarus’un başkenti Minsk’e yönlendirildi.

Belarus muhalefeti ülke dışında yaşayan muhalif gazetecinin tutuklanması için bunun yapıldığını belirtiyor.

Muhalif Nexta kanalı da eski editörü Roman Protasevich’in tutuklandığını belirtti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda Belarus’u “nefret uyandıran” bir şekilde hareket etmekle suçladı ve söz konusu gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Belarus devlet medyasına göre ise uçak bomba endişesiyle Minsk’e yönlendirildi.

Geçen yıl hileli olarak nitelenen devlet başkanlığı seçimlerinde Alexander Lukashenko’ya yenilen muhalif lider Svetlana Tikhanovkaya da Protasevich’in serbest bırakılmasını istedi.

1994 yılından beri ülkeyi yöneten 66 yaşındaki Lukashenko geçen yıl Ağustos ayındaki seçimlerin ardından muhalefete göz açtırmıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de Belarus’un hareketinin uluslararası hukuka uymadığını ve tepkinin de güçlü ve etkili olması gerektiğini söyledi.

Almanya konuyla ilgili acil bir açıklama isterken, İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Belarus’un tavrını demokrasiye darbe olarak niteledi.

Ryanair’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Belarus devlet ajansı Belta, Lukashenko’nun bomba tehlikesi nedeniyle uçağın Minsk’e indirilmesi için doğrudan emir verdiğini belirtti. Bir MİG-29’un da uçağa eşlik ettiği belirtiliyor.

Nexta ise uçakta bomba bulunmadığını ama yolcuların arandığını ve Protasevich’in de tutuklandığını kaydetti.

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