Yolcu Uçağı Gazeteci Tutuklamak İçin Zorla Minsk’e mi İndirildi?

Litvanya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de Belarus’un hareketinin uluslararası hukuka uymadığını ve tepkinin de güçlü ve etkili olması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl hileli olarak nitelenen devlet başkanlığı seçimlerinde Alexander Lukashenko’ya yenilen muhalif lider Svetlana Tikhanovkaya da Protasevich’in serbest bırakılmasını istedi.

Belarus devlet medyasına göre ise uçak bomba endişesiyle Minsk’e yönlendirildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda Belarus’u “nefret uyandıran” bir şekilde hareket etmekle suçladı ve söz konusu gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Belarus muhalefeti ülke dışında yaşayan muhalif gazetecinin tutuklanması için bunun yapıldığını belirtiyor.

Almanya konuyla ilgili acil bir açıklama isterken, İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Belarus’un tavrını demokrasiye darbe olarak niteledi.

Ryanair’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Belarus devlet ajansı Belta, Lukashenko’nun bomba tehlikesi nedeniyle uçağın Minsk’e indirilmesi için doğrudan emir verdiğini belirtti. Bir MİG-29’un da uçağa eşlik ettiği belirtiliyor.

Nexta ise uçakta bomba bulunmadığını ama yolcuların arandığını ve Protasevich’in de tutuklandığını kaydetti.

