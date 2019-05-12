Yolcu Uçağı Ön Lastikleri Olmadan İniş Yaptı

Myanmar’da bir pilot ön lastikleri olmadan kullandığı uçağı havalanına can kaybı ya da yaralanma olmadan indirmeyi başardı.

Teknik bir arıza nedeniyle uçağın ön lastikleri açılmayınca pilot da ön lastikleri olmadan iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayda uçaktaki 89 yolcudan yaralanan olmadığı açıklandı.

Pilot Myat Moe Aung’un iniş yapmadan önce kontrolörlerin lastiklerin açılıp açılmadığını görmesi için kule çevresinde iki tur attığı belirtildi.

Yangon’dan havalanan uçak teknik arıza olduğunda Mandalay’a yaklaşıyordu.

Pilotun acil durum usullerini uyguladığı kaydedildi.

İnişin ardından yolcular uçağı acil iniş kapısından terketti.

Pilot Myat Moe Aung’a iniş nedeniyle övgü aldı.

Myanmar Ulaştırma Bakanı Win Khant Reuters’a yaptığı açıklamada, Pilot mükkemel bir iş yaptı” dedi.

