HABER

Yolcu uçağının iniş takımları alev aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları’na ait yolcu uçağının, Mısır’da havaalanının pistinde iniş takımında yangın çıktı.

Mısır, (DHA)- Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları’na ait yolcu uçağının, Mısır’da havaalanının pistinde iniş takımında yangın çıktı. Uçaktaki yolcuların zarar görmeden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Olay, Mısır’ın, Şarm El Şeyh kentinde, aynı ismi taşıyan havaalanında meydana geldi. Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları şirketine ait uçak, havaalanı pistine inişi sonrası, iniş takımlarında yangın çıktı. Yangının, iniş takımlarına sızıntı yapan yakıt nedeniyle çıktığı açıklandı. Uçaktaki yolcuların ise zarar görmeden tahliye edildiği duyuruldu.

Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldıAtatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlamasıLübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

Korkunç görüntüler! Her şey bir anda oldu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Ülke alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.