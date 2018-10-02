Yolcu uçağının tekerleğinin çamura saplanması

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a gelen ve havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada, ön tekerleği çamura saplanan Alman havayolu şirketi Germania'ya ait yolcu uçağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indikten sonra pist sonunda manevra sırasında ön tekerleği çamura saplanan uçakla ilgili Almanya'dan gelen teknik heyet, incelemede bulundu.

Olay nedeniyle dün Almanya'ya gidemeyen ve bazıları evlerine gönderilen bazıları ise otele yerleştirilen yolcular, aynı havayolu şirketine ait başka bir uçakla Almanya'ya gönderildi.

- Olay

Almanya'nın Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman havayolu şirketi Germania'ya ait uçağın ön tekerleği, dün Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indikten sonra pist sonunda manevra sırasında çamura saplanmıştı.

Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasında uçaktaki yolcular tahliye edilmiş, pistteki uçağın kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Almanya'ya gidecek yolculardan bazıları evlerine gönderilmiş, konaklama sorunu olanlar da otele yerleştirilmişti.

