Yolcu uçağının tekerleğinin çamura saplanması

Düsseldorf'tan Zonguldak'a gelen ve havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada tekerleği çamura saplanan Alman hava yolu şirketi Germania'ya ait yolcu uçağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından Almanya'ya havalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava yolu şirketine ait 5 kişilik teknik ekibin incelemelerinin ardından uçağı kurtarmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Çalışmaların ardından uçak, Almanya'dan gelen ekiple bu ülkeye havalandı.
- Olay
Almanya'nın Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman hava yolu şirketi Germania'ya ait uçağın tekerleği, 1 Ekim'de Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indikten sonra pist sonunda manevra sırasında çamura saplanmıştı.
Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasında uçaktaki yolcular tahliye edilmiş, pistteki uçağın kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
Almanya'ya gidecek yolculardan bazıları evlerine gönderilmiş, konaklama sorunu olanlar da otele yerleştirilmişti.
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