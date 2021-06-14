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Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

14.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında 60 bin TL değerinde "Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?" sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

Türk televizyon tarihinde uzun süre ekranlarda olan programlar arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster" programı yepyeni yarışmacılarıyla bu akşam ATV ekranlarında yayınlandı. 13 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster programının yarışmacılarından biri de Selma Hanım oldu. Kendisine yöneltilen soruları doğru yanıtlayıp 60 bin TL'lik "Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?" sorusuna kadar ulaşan yarışmacı söz konusu soruda zorlandı.

İşte 60 bin TL'lik o soru:

Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

a.) Bermuda üçgeni
b.) Alaska
c.) Grönland
d.)Tibet

Selma Hanım sorunun cevabına a seçeneğindeki Bermuda üçgeni yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru cevabı d seçeneği Tibet'ti. 60 bin TL'ye veda eden Selma Hanım yarışmadan 15 bin TL ile ayrıldı.

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atv
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