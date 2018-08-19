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Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

ADANA-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı seferini yapan uçaktaki yolculardan Orhan Delikuş kalp krizi geçirdi.

Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ADANA-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı seferini yapan uçaktaki yolculardan Orhan Delikuş kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ve yolcuların müdahale ettiği Orhan Delikuş, acil inişin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Orhan Delikuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana-KKTC Ercan Havalimanı seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçaktaki yolculardan Orhan Delikuş, fenalaştı. Görevliler ve yolcular Orhan Delikuş'a müdahale etti, rahat nefes almasını sağladı. Orhan Delikuş'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. KKTC'ye varışa kısa bir süre kala uçağın kaptan pilotu, kuleye bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini bildirerek iniş için öncelik istedi. Kule de, uçağa iniş önceliği verdi ve 112 Acil'i arayayarak durumu anlatıp, ambulans gönderilmesini talep etti.
Uçağın havalimanına inmesinin ardından hazır bekletilen ambulans, uçağa yanaştı ve sağlık ekipleri içeri girerek Orhan Delikuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekibi tarafından ambulansa götürülen Orhan Delikuş, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Delikuş'un sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

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