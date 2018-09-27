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Yolcu valizinden 10 kilogram esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

, ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında, seyahat etmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, araçta yolculuk yapmakta olan bir kişinin yolcu koltuğu ile valizi içerisinde gizlenmiş ve paketlenmiş yaklaşık 10 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Ramazan SARICIILGAZ (ÇANKIRI), (DHA), ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında, seyahat etmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, araçta yolculuk yapmakta olan bir kişinin yolcu koltuğu ile valizi içerisinde gizlenmiş ve paketlenmiş yaklaşık 10 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ilçesi, Gaziler köyü mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımı ile icra edilen aramada otobüste yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahsa ait yolcu koltuğunun altı ile valizinde gizlenmiş 9 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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