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Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

KADIKÖY-Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.  Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda 21.30 sıralarında meydana geldi.

Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY-Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda 21.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'den şehir hatları vapuruna binen bir kişi, denizin ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olay polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vapur Karaköy İskelesi'ne yanaştırıldı. Bir süre vapurda bekletilen yolcular, özel harekat polisleri eşliğinde vapurdan indirildi. Vapurda yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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