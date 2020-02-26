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Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 00:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan yolcuların sağlık durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerden pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın karantinada tutuldukları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Koca, bugün İran'dan gelen yolcular içerisinde, özellikle Kum kenti hikayesi olan yolcuların varlığı ve 4 yolcuda soğuk algınlığı belirtileri görülmesi sebebiyle riske etmemek anlamında Bilim Kurulunun da tavsiyesi doğrultusunda karantina kararı alındığını anımsattı.

Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Gözlemevi'nde söz konusu yolcuların gözlem altına alındığını aktaran Fahrettin Koca, yapılanları yerinde görmek ve varsa eksikleri tamamlamak adına başhekimliğe ziyarette bulunduğunu söyledi.
Burada yolcuların ayrı odalarda tutulduğunu, her birine tek kullanımlık malzemelerle hizmet verildiğini aktaran Koca, sağlık personelinin de gerekli tedbirlerle korunduklarını ifade etti.

Yolcuların ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu, 50 yaş üstü 11 kişi bulunduğunu, sadece 2 hastada diyabet, 1 hastada hipertansiyon, 1 hastada kronik bronşit bulunduğunu anlatan Bakan Koca, yolcuların genelde 25-30 yaş arasında olduğunu, 15 yaş altı çocuk yaş grubunda da 24 kişi bulunduğunu, bu yaş aralıklarında hastalığın daha az görüldüğünü ve daha hafif seyrettiğini kaydetti.

Koca, "Şu an 132 ve artı 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Genel olarak klinik durumlarının iyi olduğunu, herhangi bu anlamda solunum ve benzeri sıkıntısının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı nedeniyle hassasiyet gösterdiklerini ve 14 günlük zaman dilimini, kuluçka sürecini gözlemlemek istediklerini vurgulayan Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu, bundan sonraki süreçte risk gruplarını özellikle her vatandaşımız için tespit ederek, ne kadarlık bir süreyle takip edilmesi gerektiğine önümüzdeki günlerde zaten karar vermiş olacak. Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı. Şu ana kadar koronavirüs pozitif olan hastamız olmadığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, soğuk algınlığı bulguları olan hastalara "virüs paneli" denilen 24 farklı virüsün tespitine yönelik bir testin uygulandığını, bu açıdan da takibinin yapıldığını dile getirdi.

Kaç numunenin sonucunun alındığı sorusuna karşılık Koca, vakaların 3'te 2'sinin bittiğini, 3'te 1'inin de kontrol amaçlı takip edildiğini belirtti.

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İRAN Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi koronavirüs

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