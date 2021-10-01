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Yolcular arasındaki beyin cerrahı müdahale etti! THY'nin İstanbul-Şikago uçağında doğum

01.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği TK185 sefer sayılı uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi. 'Almahdi' adı verilen bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yolcular arasındaki beyin cerrahı müdahale etti! THY'nin İstanbul-Şikago uçağında doğum

THY'nin geçtiğimiz pazartesi günü İstanbu-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Annne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.

BEBEĞE "ALMAHDİ" ADI VERİLDİ

Faslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekii uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Uçakta hamile bir kadın doğum yaparsa ne olur?Uçakta hamile bir kadın doğum yaparsa ne olur?

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AĞUSTOS AYINDA THY UÇAĞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ

THY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

Kaynak: DHA


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