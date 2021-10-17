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  4. Yolcular dehşeti sadece izledi! ABD'de evsiz adam kadın yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! ABD'de evsiz adam kadın yolcuya tecavüz etti

17.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir yolcu treninde, kadın bir yolcu evsiz bir erkek tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Dehşet anlarında vagonda başka yolcuların da olduğu, kadının yardım istediği ancak kimsenin kadına yardım etmediği belirtildi.

Yolcular dehşeti sadece izledi! ABD'de evsiz adam kadın yolcuya tecavüz etti

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde meydana gelen olay ülkede en çok konuşulan olayların arasına girdi.

EVSİZ ADAM, KADINA TECAVÜZ ETTİ

ABD polisinin yaptığı açıklamada, Fiston Ngoy isimli 35 yaşındaki evsiz adamın, SEPTA treninin Yukarı Darby kasabası istikametindeki seferinde, kadın yolculardan bir tanesine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğini belirten polisler, kadın yardım isterken vagonda başka yolcuların da olduğunu, ancak bu kişilerin kadını sadece izleyip kimsenin yardım etmediğini ifade etti.

GENÇ KADIN TEDAVİYE ALINDI

DailyMail'in haberine göre, Yukarı Darby Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, sonunda kadına yardım etmeye karar veren kişinin tren görevlisi olduğunu aktarırken vagonda başka yolcular da olmasına rağmen kimsenin adama müdahalede bulunmamasını rahatsız edici olarak değerlendirdi.

Olayın ardından yaralanana kadının civardaki bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tanık olarak görüşmek için trendeki diğer yolcuların belirlenmesini gerektiğini kaydeden polis ekipleri, kamera kayıtlarını titizlikle inceliyor.

"KORKUNÇ BİR EYLEM"

SEPTA yetkilileri ise saldırının ardından bir bildiri yayımlayarak yaşananları 'korkunç bir eylem' olarak nitelendirdi. SEPTA sözcüsü Andrew Busch yaptığı açıklamada, "Saldırı, 911'i arayan bir SEPTA çalışanı tarafından gözlemlendi. Memurların hemen tepkide bulunarak polisi araması, şüphelinin eylem esnasında yakalamasını sağladı. Trende bu korkunç olaya tanık olan başka insanlar da vardı ve bir sürücü 911'i arasaydı daha erken durdurulabilirdi. SEPTA bir suçun işlendiğini veya meydana gelen herhangi bir tehlikeli durumu gözlemleyen herkesi bunu bildirmeye çağırıyor. Acil bir duruma tanık olan herkes hemen 911'i aramalıdır" ifadelerini kullandı.

Tecavüz ve saldırıyla suçlanan Ngoy, olay yerinde tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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