HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Yolcular geç kalmıştı o yüzden fazla aldım’ diyen sürücüye ceza kesildi

‘Yolcular geç kalmıştı o yüzden fazla aldım’ diyen sürücüye ceza kesildi

28.12.2020 10:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında bir denetim gerçekleştirdi.

Fatih’te polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada fazla yolcu alan bir otobüs ve minibüse fazla yolcu almaktan ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren Avrupa yakasındaki işlek cadde ve noktalarda uygulama yapıldı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması, mesafe ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.
Ekipler, sürücülere maskesi olmayan yolcuların araçlara alınmaması konusunda uyarı yaptı. Fazla yolcu alan bir özel halk otobüsü ile bir minibüse cezai işlem uygulandı. Sürücülere 3 bin 108’şer bin TL ceza kesildi.
Yolcuların geç kalmasından dolayı fazla yolcu aldığını ileri süren ceza yiyen sürücü Menderes Korkmaz, “Geçen arabalar dolu geçtiği için onlar da binmek istiyor. O kadar iki senedir takip ediyorum, o kadar dikkat ediyoruz yine de şey oldu. Normalde fazla değildi ama kurallara göre fazlaymış. Ama iki senedir hep dikkat ettim, demek ki bazen şey oluyor. Yağmurdan dolayı biraz da geç kalmıştı yolcular” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Uzmanı uyardı! İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeUzmanı uyardı! İstanbul'u bekleyen büyük tehlike
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

İddialar şoke etmişti! Pınar Gültekin'in babasına telefon açan CHP'li milletvekili ortaya çıktı

İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı

Bursa'da 6 kişinin yaralandığı feci kaza canlı yayına yansıdı

Korkunç olay canlı yayın sırasında yaşandı

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Yıkımına başlanan Avcılar Belediye binasındaki demir miktarı şaşırttı

Yıkımına başlanan Avcılar Belediye binasındaki demir miktarı şaşırttı

Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.