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Yolcular İstanbul Havalimanı'na toplu taşımayla gelmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda bugün uçuşu olan yolcular toplu taşıma ile havalimanına gelmeye başladı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda bugün uçuşu olan yolcular toplu taşıma ile havalimanına gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce verilen ulaşım hizmetleri bugün başladı. İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 Hat'ta, 9 İETT otobüsü ile, yılbaşından sonra ise; 4 hatta, 39 otobüs ile yolcu taşıyacak. HAVAİST ise ilk etapta 4 hatta, 18 otobüs ile seferleri gerçekleştirdi. Yeni İstanbul Havalimanı'na özel araçları ile giden yolcular 2 ay süreyle otoparktan ücretsiz olarak faydalanacak, yeni havalimanı otobüslerini tercih edenlere ise yüzde 50 indirim yapılacak. İstanbul Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'ndan gelen Murat İçen, "Kıbrıs'a gidecektik. Toplu ulaşıma katılmaya karar verdik. Milli gururumuzu görelim, dedik. Ulaşım için İETT otobüslerini tercih ettik. Atatürk Havalimanı'ndan bindik. 5 lira ödedik. Gerçekten çok ekonomik geldik. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Çok güzeldi" dedi. İstanbul Havalimanı'na Metrokent'ten 5 lira 10 kuruşa gelen Doğan Sayar ise, "Havalimanını yapanlardan Allah razı olsun. Ben Metrokent'ten geldim 25 dakika civarı sürdü. 5 lira 10 kuruş para ödedim. Buraya gelene kadar çok rahat geldik. Hiç zorluk çekmedik“ dedi. Bir diğer yolcu Mesut Şilen ise, "Ben Tiflis'ten geldim. Türkiye sevdalısıyım. Ben Kozyatağı'ndan geldim. Çok rahat geldim. 12 liraya geldim. Çok lüks arabalar ile geldik. 50 dakika civarında buraya geldik" dedi.

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