Yolcular otogarın yolunu tuttu! Bilet fiyatları şoke etti

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

'YÜZDE 50 KOTASI UYGULADIK'



Otobüs firması yöneticisi Mustafa Akbulut yaptığı açıklamada, cuma günü rutin seferlerde kısıtlamaya gittiklerini, valilik tarafından alınan karar kapsamında yüzde 50 kotasını uyguladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün saat 17.00'ye kadar olan seferleri yapacaklarını belirten Akbulut, "17.00'den ileri saat ve tarihteki yolcularımıza da seferlerin iptal olduğu bilgisini geçtik. Tüm seferleri askıya alıyoruz." dedi.

Akbulut, seferlerin iptal olduğu bilgisini mesajla vererek vatandaşların garaja gelmelerini önlediklerini, haberi alan vatandaşların da anlayışlı davrandığını kaydetti.

Başka bir otobüs firması çalışanı Sadık Bozik de, bugün saat 14.00'ten sonra Düzce'ye düzenledikleri tüm seferleri iptal ettiklerini söyledi.

İnternetten bilet alan yolculara iptal edilen seferlerin bilgisini telefon açarak haber verdiklerini aktaran Bozik, birkaç gün öncesine kadar otobüslerin dolu olduğunu, saat 17.00'ye kadar da gitmek isteyen birçok yolcu bulunduğunu dile getirdi.