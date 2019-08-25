HABER

Yolcuları indirdi, kalp krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bartın’da dolmuş şoförlüğü yapan şahıs, yolcuları indirdikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Olay, Bartın’ın Derbent köyünde yaşandı.

Yolcuları indirdi, kalp krizi geçirdi

Bartın’da dolmuş şoförlüğü yapan şahıs, yolcuları indirdikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Bartın’ın Derbent köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dolmuş şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Emrullah Güler, akşam Geriş köyündeki evine gitti. Buradan Derbent köyünde yapılan düğüne yolcu taşımaya başlayan Güler, düğün alanına ulaştıktan bir süre sonra fenalık geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dolmuş şoförünün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Atladığı yeri haberlerde izleyince kendi bile inanamadıAtladığı yeri haberlerde izleyince kendi bile inanamadı
Milas'ta 28 kaçak göçmen yakalandıMilas'ta 28 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.