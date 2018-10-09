Yolcuların cüzdan ve telefonlarını çalan çocuk kameradan yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, toplu taşıma araçlarına binen yolcuların yanına yaklaşıp çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını çalan F.Y. isimli çocuk, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Kentte son günlerde farklı bölgelerdeki şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların cüzdan ve cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yolcu duraklarında sivil kıyafetle önlem alırken, hırsızlık olaylarının meydana geldiği durakların çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı F.Y. isimli çocuğun yaptığı belirlendi. F.Y., polis tarafından adresi belirlenerek yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. F.Y.'nin yanına yaklaştığı 6 kişinin eşyasını çaldığı belirlenirken, güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin midibüse binmeye çalışanların arasına karışıp çantalarını el çabukluğuyla açıp hırsızlık yaptığı görülüyor.
FOTOĞRAFLI
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
30 metrelik dev çukura düşmüştü! 51 saat sonra kurtarıldı
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...
Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum