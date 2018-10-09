Yolcuların cüzdan ve telefonlarını çalan çocuk kameradan yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, toplu taşıma araçlarına binen yolcuların yanına yaklaşıp çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını çalan F.Y. isimli çocuk, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Kentte son günlerde farklı bölgelerdeki şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların cüzdan ve cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yolcu duraklarında sivil kıyafetle önlem alırken, hırsızlık olaylarının meydana geldiği durakların çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı F.Y. isimli çocuğun yaptığı belirlendi. F.Y., polis tarafından adresi belirlenerek yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. F.Y.'nin yanına yaklaştığı 6 kişinin eşyasını çaldığı belirlenirken, güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin midibüse binmeye çalışanların arasına karışıp çantalarını el çabukluğuyla açıp hırsızlık yaptığı görülüyor.
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