Yolcuların seyahat yastığı ve iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 2 yolcunun seyahat yastığı ve iç çamaşırına gizlediği poşette 317 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu Yoldöndü mevkiinde oluşturdukları uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun üzerini ve eşyalarını aradı. Aramada, yolculardan birinin seyahat yastığı arasında 158 gram, diğer yolcunun iç çamaşırının içerisindeki poşette gizlenen 159 gram olmak üzere toplam 317 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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