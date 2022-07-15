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  4. Yolcuların sıkışıklık kavgası! Metrobüs yolunda birbirlerini kovaladılar

Yolcuların sıkışıklık kavgası! Metrobüs yolunda birbirlerini kovaladılar

15.07.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metrobüs’te sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavgada, taraflar metrobüs yolunda birbirini kovaladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolcuların sıkışıklık kavgası! Metrobüs yolunda birbirlerini kovaladılar

Olay, saat 20.00 sıralarında Merter Metrobüs Durağı'ndan İncirli Metrobüs Durağı'na seyir halinde olan metrobüste yaşandı. İddiaya göre, iki kişi küfürlü bir şekilde yolculardan ilerlemelerini istedi. Bunun üzerine metrobüste bulunan 3 kişi, küfredenlere tepki gösterdi. Daha sonra çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

SEFERLER AKSADI

Metrobüsten inen kişiler, karşı tarafı metrobüs yolunda kovalamaya başladı. İki kişiyi yakalayamayan grup, metrobüse binerek yolculuğuna devam etti. Kavga nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs
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