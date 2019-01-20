HABER

Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hareketli araçlarda bir yazı okurken karşılaşılan mide bulantısı, göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Seyahat edenlerin yaklaşık %30’unda görülen mide bulantısının başlıca nedenleri açıklandı.

Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?

Seyahat eden kişilerde sıklıkla görülen araç tutması, otomobilde, uçakta, trende, dönme dolapta ya da deniz araçlarında seyahatiniz esnasında çeşitli problemlere yol açabiliyor. Halk arasında taşıt tutması olarak da bilinen hareket hastalığı genellikle bulantı, kusma ve baş dönmesi belirtileriyle kendini gösteriyor.

Hareket hastalığının göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirten Doç. Dr. Levent Akçay “Bu hastalığın oluşmasında, iç kulaktan gelen uyarılar, gözlerden gönderilen uyarılar ve proprioseptör adı ile bilinen yapılardan gelen uyarılar arasındaki bozukluklar fazlasıyla etkili oluyor. Merkezi sinir sistemi, vücudun denge reseptörlerinden birbiriyle uyumsuz mesajlar aldığında, bu uyaranlar arasında bir anlaşmazlık meydana geliyor. Örneğin; siz bir araç içerisinde giderken, bilinçsiz şekilde hareket edersiniz. Gözleriniz bu hareketi algılar ancak siz bu hareketi bilinçsiz yaptığınız için iç kulak bunu algılayamaz ve vücudun denge reseptörleri arasında uyumsuzluk yaşanır. Bu uyumsuzluğun sonuçları ise göz sağlığı bozuk olan kişilerde çok daha şiddetli ve sık şekilde görülebilir” dedi.

GÖZ, DENGE ALGISINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ

Seyahat edenlerin yaklaşık %30’unda görülen hareket hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte seyahat öncesi ya da sırasında alınabilecek bazı önlemler ile daha iyi hissetmek mümkün. Bunun yanı sıra düzenli göz muayeneleri yaptırarak da bu hastalığa önlem alınabilir.

Göz vücuttaki en önemli denge reseptörlerindendir. Göz tembelliği, şaşılık, miyopi, hipermetropi, astigmatizm ve presbiyopi gibi görme problemleri nedeniyle uyaranlar doğru şekilde algılanamadığından, hareket hastalığının tetiklenmesine de neden olur. Yaşam kalitesini büyük ölçüde olumsuz etkileyen hareket hastalığının tedavisi için mutlaka düzenli göz muayenesi yaptırılmalı ve doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Diyet yaparken kas ve yağ dengesi nasıl olmalıdır? Diyet yaparken kas ve yağ dengesi nasıl olmalıdır?
Koroner baypas sonrası cinsel gücü artırıcı ilaç kullanımı uyarısıKoroner baypas sonrası cinsel gücü artırıcı ilaç kullanımı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göz sağlığı seyahat sağlık

En Çok Okunan Haberler

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyet yaparken kas ve yağ dengesi nasıl olmalıdır?

Diyet yaparken kas ve yağ dengesi nasıl olmalıdır?

Sessiz katil gözü vuruyor!

Sessiz katil gözü vuruyor!

Büyük ayakkabılar, ayak sağlığını tehdit ediyor!

Çocuğunuza ayakkabı alırken dikkat!

Hangi yiyecekle ilaç tüketilmez? Besin-ilaç etkileşimine dikkat!

Bu besinlerle bu ilaçları bir arada tüketmeyin!

10 adımda doğurganlık diyeti nasıl yapılır?

Hamile kalmak istiyorsanız...

Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat

Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.