Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?

Seyahat eden kişilerde sıklıkla görülen araç tutması, otomobilde, uçakta, trende, dönme dolapta ya da deniz araçlarında seyahatiniz esnasında çeşitli problemlere yol açabiliyor. Halk arasında taşıt tutması olarak da bilinen hareket hastalığı genellikle bulantı, kusma ve baş dönmesi belirtileriyle kendini gösteriyor.

Hareket hastalığının göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirten Doç. Dr. Levent Akçay “Bu hastalığın oluşmasında, iç kulaktan gelen uyarılar, gözlerden gönderilen uyarılar ve proprioseptör adı ile bilinen yapılardan gelen uyarılar arasındaki bozukluklar fazlasıyla etkili oluyor. Merkezi sinir sistemi, vücudun denge reseptörlerinden birbiriyle uyumsuz mesajlar aldığında, bu uyaranlar arasında bir anlaşmazlık meydana geliyor. Örneğin; siz bir araç içerisinde giderken, bilinçsiz şekilde hareket edersiniz. Gözleriniz bu hareketi algılar ancak siz bu hareketi bilinçsiz yaptığınız için iç kulak bunu algılayamaz ve vücudun denge reseptörleri arasında uyumsuzluk yaşanır. Bu uyumsuzluğun sonuçları ise göz sağlığı bozuk olan kişilerde çok daha şiddetli ve sık şekilde görülebilir” dedi.