Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

VAN,(DHA)-VAN- Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun üst aramasında ayakkabı içine gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi yakınındaki Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrol esnasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir yolcunun üst araması yapıldı. Şüpheli kişi, ayakkabısının içerisine gizlediği 1 kilo 472 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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