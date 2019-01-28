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Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:50 | Son Güncelleme

VAN- Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

VAN,(DHA)-VAN- Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun üst aramasında ayakkabı içine gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi yakınındaki Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrol esnasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir yolcunun üst araması yapıldı. Şüpheli kişi, ayakkabısının içerisine gizlediği 1 kilo 472 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

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