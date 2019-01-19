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Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

HATAY'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan yolcu, mahkemece tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mevkii'nde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ.'nin beline sarılı kuşağı açtırdı. Kuşağın içinde 230 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Ş.A.İ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktıYolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı

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