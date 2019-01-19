HABER

Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

HATAY'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan yolcu, mahkemece tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mevkii'nde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ.'nin beline sarılı kuşağı açtırdı. Kuşağın içinde 230 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Ş.A.İ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza
Kızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltıKızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.