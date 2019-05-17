Yolcunun çantasından 1000 kilo esrar çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otobüste yapılan kontrolde, M.A. (22) adlı yolcunun çantasında, 1000 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana yolu ilçe merkezi girişinde yaptığı rutin yol kontrolünde, yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Yolculardan M.A.'nın paniklemesi üzerine şüphelenen polis, çantasında yaptığı aramada, alüminyum folyoya sarılı 2 paket halinde 1000 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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