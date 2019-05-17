HABER

Yolcunun çantasından 1000 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otobüste yapılan kontrolde, M.A. (22) adlı yolcunun çantasında, 1000 kilo esrar ele geçirildi.

Yolcunun çantasından 1000 kilo esrar çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otobüste yapılan kontrolde, M.A. (22) adlı yolcunun çantasında, 1000 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana yolu ilçe merkezi girişinde yaptığı rutin yol kontrolünde, yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Yolculardan M.A.'nın paniklemesi üzerine şüphelenen polis, çantasında yaptığı aramada, alüminyum folyoya sarılı 2 paket halinde 1000 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​FOTORĞAFLI

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, teröristlerin cephaneliği ele geçirildiHakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
Toplu taşıma araçlarından hırsızlık kameradaToplu taşıma araçlarından hırsızlık kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.