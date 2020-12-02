Yolcunun çantasından ve durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da otobüsteki bir yolcunun çantasından 1 kilo 850 gram esrar maddesi ile durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 271 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde arama yaparken durumundan şüphelendikleri bir kadının çantasını açıp arama yaptı. Aramada 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Seyir halindeki bir aracı da durdurun ekipler, yaptıkları aramada 9 bin 271 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

