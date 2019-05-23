Yolcunun dizlerine sarılı uyuşturucuyu 'Dalga' buldu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı kontrol sırasında narkotik köpeği 'Dalga'nın tepki vermesi üzerine üst araması yapılan S.S.'nin, dizlerine streç naylonla sardığı 1 kilo esrar ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol denetimi yapıldı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde narkotik köpeği 'Dalga', yolculardan S.S.'ye aşırı tepki verdi. Bunun üzerine üst araması yapılan S.S.'nin dizlerine sardığı 8 parça streç naylonda 1 kilo esrar ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, S.S. gözaltına alındı.

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