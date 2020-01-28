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Yolcunun hareket halindeki otobüsten düşmesine ilişkin davada sürücüye hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Adana'da 77 yaşındaki kadının seyir halindeyken açılan otobüs kapısından düşme anına ilişkin görüntüler, sürücü hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın dosyasında yer aldı

Adana'da seyir halindeyken yolcu otobüsünün kapısını açarak 77 yaşındaki kadının araçtan düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla sürücü hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 plakalı halk otobüsü hareket halindeyken sürücünün kapıyı açması sonucu araçtan düşen Salise Güngör’ün yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" şekilde yaralanan kadının, sürücü ile uzlaşmak istememesi üzerine şüpheli hakkında, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda Mesut U. asli, yaralanan Salise Güngör ise tali kusurlu bulundu.

Sürücünün olay günü halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı, bu sırada kadının düşerek yaralandığı aktarılan iddianamede, müştekinin sürücüden şikayetçi olduğu kaydedildi.

- Düşme anı kamerada

Kazayla ilgili halk otobüsü içindeki kameranın kaydettiği görüntüler de delil olarak dava dosyasına konuldu.

Görüntülere, durakta inmek isteyen yolcu ayağa kalktığı sırada sürücünün seyir halindeyken ön kapıyı açması, bu sırada da kadının araçtan düşmesi yansıdı.

Daha sonra sürücünün aracını durdurarak yolcularla otobüsten inmesi ve yaralı kadının yanına gitmesi de görüntülerde yer aldı.

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