HABER

Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Erzurum şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İstanbul’dan Erzurum’a şehirlerarası otobüs firması ile gelen bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

Erzurum şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İstanbul’dan Erzurum’a şehirlerarası otobüs firması ile gelen bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada; sırt çantası içerisinde vakumlanmış 2 pakette toplam 1 kilo 27 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında toplam 3 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
FETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltıFETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı
Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandıDidim'de 61 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.