Yolcunun valizinden 6 kilo metamfetamin çıktı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde, bir yolcunun valizinde 6 kilo 77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, şüphe üzerine F.Y.'nin üzeri ve valizi arandı. F.Y.'nin valizinde 6 kilo 77 gram metamfetamin ele geçirildi. F.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4 AYDA 15,5 KİLO METAMFATAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nin son 4 ay içerisinde toplamda 15 kilo 475 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tatvan Narkotik Grup Amirliği olarak kar, kış, soğuk demeden toplumu zehirleyen tacirlere karşı yapılan müdahaleye tüm hızıyla devam edilecek, asla gençlerin, çocukların zehirlenmesine, aile birliğinin uyuşturucu madde yüzünden bozulmasına izin verilmeyecektir."

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