HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

14.09.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Berlin-İzmir seferini yapan SunExpress'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki yolculardan Serpil E. rahatsızlandı.

Uçağın pilotu Koca Seyit Havalimanı görevlileriyle irtibat kurarak zorunlu iniş yapmak için izin istedi.

Alana sevk edilen sağlık ekipleri uçağın inmesinin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hastaya müdahale etti.

Rusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı: 4 ölüRusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Serpil E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı. (AA)

İlginç görüntü! E-5’ten uçak geçtiİlginç görüntü! E-5’ten uçak geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
Her şeyi kendisi tasarlamış! Provokasyon planını polisler bozduHer şeyi kendisi tasarlamış! Provokasyon planını polisler bozdu
Anahtar Kelimeler:
İzmir Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

Kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, şok yaşadı

Kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, şok yaşadı

Thodex mağdurlarını sevindirecek haber! Türkiye'de bir ilk

Thodex mağdurlarını sevindirecek haber! Türkiye'de bir ilk

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.