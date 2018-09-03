- Yolcusunu gasp eden taksici ve arkadaşı tutuklandı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
FATİH'TE aracına binen kişiyi gasp eden taksici ile arkadaşı tutuklandı.
28 Ağustos'ta Fatih Sahil yolunda, KKTC'li S.G. bir taksiye bindi. Taksi sürücüsü ve yanındaki arkadaşı KKTC'li S.G.'ye kesici alet göstererek 3 bin 280 lirasını gasp etti. Olayın ardından taksici ve arkadaşı kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda F.E.(35) ve Ö.M.'yi(48) Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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