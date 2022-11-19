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  4. Yolcuyla tartıştı! Arabayı durdurup kavgaya tutuştu

Yolcuyla tartıştı! Arabayı durdurup kavgaya tutuştu

19.11.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kameraya yansıdı. Vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şikayet üzerine tarafları polis merkezine götürdü.

Yolcuyla tartıştı! Arabayı durdurup kavgaya tutuştu

Elazığ'dan Muş'a sefer yapan özel VIP araca binen aileden bir kişinin sürücü ile sözlü tartışmasının yumruklu kavgaya dönüşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Muş- Elazığ seferi yapan özel VIP araca bir aile bindi. Yola çıkıldıktan kısa süre sonra aile üyelerinden bir kişi ile sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Araçtan inen yolcu ile sürücünün sözlü tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

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Vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şikayet üzerine tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kavga

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