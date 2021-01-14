Yolcuyu uçakta akrep soktu!

Kimliği açıklanmayan yolcu, olay sırasında Brezilya havayolu şirketi GOL'un 9185 sayılı seferiyle Campinas'tan Fortaleza'ya gidiyordu.

Rio Times'ın haberine göre bu ay yaşanan hadisede, yolcu omzuna bir şeyin düştüğünü hissedince istemsiz olarak silkelemek için elini uzattı.

Fakat sol el parmaklarında bir yanma hisseden yolcu aşağı baktığında akreple karşılaştı.

Önce kabin görevlilerinin gözetiminde kalan yolcu, uçağın inişi sonrası sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Havayolu şirketi, olay sonrasında uçağı baştan aşağı buharla dezenfekte ettiklerini ve yolculara uçak inene kadar baş üstündeki dolapları açmamalarının tavsiye ettiklerini belirtti.

GOL sözcüsü, "Uçak Fortaleza havalimanına indikten sonra yolcu sağlık ekibince tedavi edildi ve herhangi bir belirti göstermemesi üzerine serbest bırakıldı" dedi.

Ayrıca havalimanı şirketi, temizlik ve sterilizasyon için halihazırda katı prosedürler uyguladığını, uçağın buhar dezenfeksiyonunu da güçlendirdiğini belirtti.

GOL Linhas Aereas olarak yaşanan hadiseden esef duyduğumuzu ve gereken tüm desteği sunmak için müşteriyle irtibatta olduğumuzu belirtmek isteriz.