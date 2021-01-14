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Yolcuyu uçakta akrep soktu!

14.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Yolcuyu uçakta akrep soktu!

Brezilya'da sefer esnasında bir uçaktaki yolcuyu akrep soktu.

Kimliği açıklanmayan yolcu, olay sırasında Brezilya havayolu şirketi GOL'un 9185 sayılı seferiyle Campinas'tan Fortaleza'ya gidiyordu.

Rio Times'ın haberine göre bu ay yaşanan hadisede, yolcu omzuna bir şeyin düştüğünü hissedince istemsiz olarak silkelemek için elini uzattı.

Fakat sol el parmaklarında bir yanma hisseden yolcu aşağı baktığında akreple karşılaştı.

Önce kabin görevlilerinin gözetiminde kalan yolcu, uçağın inişi sonrası sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Havayolu şirketi, olay sonrasında uçağı baştan aşağı buharla dezenfekte ettiklerini ve yolculara uçak inene kadar baş üstündeki dolapları açmamalarının tavsiye ettiklerini belirtti.

GOL sözcüsü, "Uçak Fortaleza havalimanına indikten sonra yolcu sağlık ekibince tedavi edildi ve herhangi bir belirti göstermemesi üzerine serbest bırakıldı" dedi.

Ayrıca havalimanı şirketi, temizlik ve sterilizasyon için halihazırda katı prosedürler uyguladığını, uçağın buhar dezenfeksiyonunu da güçlendirdiğini belirtti.

GOL Linhas Aereas olarak yaşanan hadiseden esef duyduğumuzu ve gereken tüm desteği sunmak için müşteriyle irtibatta olduğumuzu belirtmek isteriz.

Ürpertici sürüngenler uçak seferlerinde ilk defa soruna yol açmıyor.

Şubat 2019'da Bhopal'dan Mumbai'ye giden uçaktaki yolculardan biri, kahvaltısında büyük bir hamamböceği bulmuştu.

Rohit Raj Singh Chauhan, davetsiz misafiri 2 Şubat'taki AI-634 sayılı uçak seferinde, mercimekle yapılan bir sebze güveci "sambhar"da bulduğunu söylemişti.

Yolcu, The Times of India'ya açıklamasında "Air India mürettebatını bilgilendirdim ama görmezden geldiler" demişti.

Mürettebat üyeleri kulak asmadığı için ben de böceği onlara geri verdim. Başkalarına yemek servisi yapmalarına karşı çıkmama rağmen sonuç alamadım.

Mürettebatın ilk tepkisine karşın havayolu şirketi sonradan sosyal medyada bir açıklama yayımlayarak yaşanan hadise için özür dilemişti.

Değerli yolcumuzun Bhopal-Mumbai seferimizde kabinde servis edilen yemekle yaşadığı moral bozucu deneyim için içtenlikle özür dileriz. Air India, yolcularımızın hizmetlerimizden memnun kalması için her zaman çaba göstermektedir. Olayı ciddiyetle değerlendirdik ve ilgili yemek şirketine derhal güçlü bir uyarı gönderdik.

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