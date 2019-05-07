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Yolda 2 metre eninde 5 metre derinliğinde çukur oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde yolda çökme meydana geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolda yaklaşık 5 metre derinlik ve 2 metre eninde çukur oluştuğu belirlendi.

Nedeni henüz belirlenemeyen çökmenin meydana geldiği yolun Erzincan istikametine gidiş kısmı trafiğe kapatılarak bölgede önlem alındı.

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çökme imranlı Kara Yolu Sivas

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