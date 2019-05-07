Yolda 2 metre eninde 5 metre derinliğinde çukur oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolda yaklaşık 5 metre derinlik ve 2 metre eninde çukur oluştuğu belirlendi.
Nedeni henüz belirlenemeyen çökmenin meydana geldiği yolun Erzincan istikametine gidiş kısmı trafiğe kapatılarak bölgede önlem alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum