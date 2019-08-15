Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde, 29 Temmuz'da kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü.

Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu, sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu, 17 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Aynur Göksu'nun cenazesi, Gölpazarı Çarşı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)



