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Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düşmesi sonucu ağır yaralanan Aynur Göksu (54), hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te, kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düşmesi sonucu ağır yaralanan Aynur Göksu (54), hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde, 29 Temmuz'da kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu, sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu, 17 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aynur Göksu'nun cenazesi, Gölpazarı Çarşı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldüYolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldüYolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldüYolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldü

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