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  4. Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

25.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Aydın Çine'de evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 24 yaşındaki Emir Karabulut, 3 gün sonra 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi'nde, yol kenarından bitkin halde bulundu. Polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp bir evde 3 gün alıkoyduğunu, şüphelilerin uyumasını fırsat bilip kaçtığını, sonrasında ise yol kenarında bitkin düştüğünü söyledi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Aytaç Karabulut'un eşi Emir Karabulut, 21 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, ana sınıfına giden 5 yaşındaki kızının okuldaki eşyalarını almak için evden çıktı. Emir Karabulut uzun süre dönmeyince, eşi aramaya çıktı. Eşinin okula da gitmediği öğrenen Aytaç Karabulut, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 3 gündür aranan Emir Karabulut'un dün akşam saatlerinde cep telefonuna ulaştı. Cep telefonu sinyalinden yola çıkan polis, genç kadını ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bitkin halde buldu.

'KAÇIRILIP 3 GÜN BOYUNCA ALIKOYULDUM'

Emir Karabulut polisteki ifadesinde, kızının okuluna gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra sokakta tanımadığı 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunda bir evde alıkonulduğunu söyledi. Karabulut, ifadesinde kendisini kaçıran kişilerin uyumasını fırsat bilip, el konulan cep telefonunu da alarak kaçtıktan sonra bitkin halde kaldığını belirtti.

Polis, Karabulut'un ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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