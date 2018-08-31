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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta araç satışından aldığı parasını düşüren kişi, duyarlı bir vatandaş sayesinde kaybettiği 20 bin lirasına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, arabasını sattıktan sonra poşet içerisine koyduğu 20 bin lirayı düşüren kişi, duyarlı bir vatandaş sayesinde kaybettiği parasını aldı.

Sivas Belediyesinden emekli Ömer Sarıhan (56), Paşa Cami civarında çeşmeden su içtiği sırada yerde poşet içerisinde desteli bir şekilde para olduğunu gördü. Sarıhan, poşeti alarak polise haber verdi.

O sırada iş yerinden eski arkadaşı olan Rahmi Cevahir (53), para kaybettiğini söyledi ancak Sarıhan paranın miktarını tam olarak bilemediği gerekçesiyle Cevahir'e parayı vermedi.

Daha sonra polis ekiplerinin devreye girmesiyle ikna olan Sarıhan, parayı Cevahir'e teslim etti.

Sarıhan, parayı teslim etmek için beklerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "155'i aradım polisi çağırdım, numaramı verdim. Sonra caminin bahçesine inip parayı saydım ki gelen olursa ne kadar kaybettiğini sormak için. Her duyarlı vatandaşın bunu yapması lazım. 30 bin lira civarında arkadaş demek ki orada su içerken yere düşürdü. 1,5 saattir gelmesini bekliyorum. Ben emekliyim bu bulduğum para en az 15 aylık maaşım ama bu helal para değil ben bunun sahibini illaki bulacağım. Kaybeden arkadaşı tanıyorum beraber çalışmıştık. Yanıma geldi şaşırdığından herhalde 10, 20 lira deyince ben şüphelenip parayı vermedim."

Paranın sahibi Rahmi Cevahir ise parayı bulan Sarıhan ve polislere teşekkür ederek, "Sağolsun, Allah razı olsun. Polis arkadaşlardan da Allah bin kere razı olsun ki hemen 2 dakikada çözdüler. Araba satmıştım onun parasıydı. Gelirken kuruyemişçiye uğradım bir şeyler aldım çıktım, çeşmeden su içerken dalgınlıkla bırakmışım." diye konuştu.

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Ömer Sarıhan para bulma Sivas

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