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Yolda bulduğu bukalemunu doğaya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, yolda bulup yanına aldıktan sonra bukalemun olduğunu öğrendiği hayvanı doğaya saldı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin: - "Yaban hayvanlarının, yaralı değilse insan etkisinden uzak makilik ve ormanlık alana bırakılması en doğru hareket olacaktır"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, yolda bulup yanına aldıktan sonra bukalemun olduğunu öğrendiği hayvanı doğaya bıraktı.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Adem Irmak, evine giderken asfalt yolda gördüğü yabani hayvanı ezilmesin diye yanına aldı.

Irmak, evinin bahçesinde hayvanla yaklaşık 2 saat ilgilendikten sonra, ne olduğunu öğrenmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'i aradı.

Fotoğraf ve videosunu gönderdiği hayvanın bukalemun olduğunu öğrenen Irmak, hayvanı doğaya saldı.

Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir hayvanla karşılaştığını, bir müddet baktığı bukalemunu İlemin'in önerisiyle makilik alana bıraktığını belirtti.

İlemin de yabani hayvanın, Anadolu'da doğal yayılış gösteren Akdeniz bukalemunu (chamaeleo chamaeleon) olduğunu söyledi.

Bukalemunların bulundukları ortama göre renk değiştirdiğini anlatan İlemin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bukalemun dün yaşanan yoğun yağış sonrası bulunduğu alanın soğuması sonucu, ısınma amacıyla yol kenarına gelmiş ve güneşlenirken bir vatandaş tarafından fark edilmiş. Bukalemunlar soğukkanlı canlılar. Soğukkanlı sürüngenler normalde ısınmak amacıyla kayalık ve açıklık alanlarda bulunurlar. Kasımdan itibaren havaların soğumasına bağlı olarak görülmeleri azalır."

Bazı vatandaşların bu tür hayvanları gördüklerinde egzotik bir tür zannettiğini ve iyi niyetle evlerinde beslediğini dile getiren İlemin, bu tür hayvanların doğada yaşaması gerektiğini bildirdi.

İlemin, "Yaban hayvanlarının, yaralı değilse insan etkisinden uzak makilik ve ormanlık bir alana bırakılması en doğru hareket olacaktır." ifadesini kullandı.

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Akdeniz Bukalemunu Bukalemun doğa Marmaris yaban hayvanı

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