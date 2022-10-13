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  4. Yolda bulduğu cüzdandan dolar ve TL fışkırdı! Temizlik işçisi: Allah haramı nasip etmesin

Yolda bulduğu cüzdandan dolar ve TL fışkırdı! Temizlik işçisi: Allah haramı nasip etmesin

13.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te belediyede temizlik personeli olarak çalışan kişi, yerde para dolu cüzdan buldu. Cüzdanın içini açtığında binlerce dolar, binlerce TL ve 20 Euro olduğunu gören Fırat Akay, ''5 çocuğum var, çocuklarımın boğazından bu zamana kadar haram geçmedi. Allah haramı nasip etmesin. Bu şekilde çalışıyorum. Hemen durumu amirlerime bildirdim'' dedi.

Yolda bulduğu cüzdandan dolar ve TL fışkırdı! Temizlik işçisi: Allah haramı nasip etmesin

Olay, Fatih Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesinde 10 yıldır görev yapan Fırat Akay, Eminönü civarında çalıştığı esnada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içerisinde 10 bin 665 Türk lirası, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olduğunu gören Akay, durumu amirlerine bildirdi. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Akay, parayı polise teslim etti.

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''BOĞAZIMIZDAN HARAM GEÇMESİN, ALLAH NASİP ETMESİN''

Olayı anlatan Akay, “Fatih Belediyesinde temizlik personeliyim. Ankara Caddesi'nde temizlik yaptığım esnada yerde bir cüzdan buldum. İçine baktım, belli miktarda Türk lirası ve döviz vardı. Durumu ivedilikle amirlerime bildirdim. Onlar da polisi aradılar. Birlikte polis merkezine gidip tutanak tuttuktan sonra parayı sahibine teslim ettik. 5 çocuğum var, çocuklarımın boğazından bu zamana kadar haram geçmedi. Allah haramı nasip etmesin. Bu şekilde çalışıyorum” dedi.

Temizlik personelinin daha önce de bir cüzdan bulup sahibine teslim ettiği öğrenildi.

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Yer: Muğla! Toprağa gömülü halde buldu... 20 yıllık cüzdanın sahibi bakın kim çıktıYer: Muğla! Toprağa gömülü halde buldu... 20 yıllık cüzdanın sahibi bakın kim çıktı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih
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