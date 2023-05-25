Yolda bulduğu kredi kartıyla binlerce liralık harcama yapınca... Ekipler harekete geçti

Çorum'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Yolda bulduğu kredi kartından binlerce lira harcama yapan şahıs, polisler tarafından yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'da kredi kartını kaybeden bir kişi, kartının başkaları tarafından kullanıldığını fark edince polise başvurdu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kartın kaybolduğu Fatih Caddesi ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Polis ekiplerince "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

6450 TL'Yİ KART SAHİBİNE ÖDEMİŞ

Öte yandan zanlının, kredi kartından harcadığı 6 bin 450 lirayı kart sahibine ödediği bildirildi. (AA)

