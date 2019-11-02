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Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Sait Yılmaz, yolda bulduğu 3 bin 500 TL ile bir miktar döviz olan cüzdanı polise teslim etti.

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Sait Yılmaz, yolda bulduğu 3 bin 500 TL ile bir miktar döviz olan cüzdanı polise teslim etti. Polis de kısa sürede cüzdanın sahibi Mustafa Çetin'e ulaştı. Yılmaz, polis eşliğinde cüzdanı sahibine teslim etti.
Alanya'da yaşayan işçi emeklisi Sait Yılmaz, saat 12.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde yürüdüğü sırada yerde cüzdan buldu. İçinde Mustafa Çetin'e ait kimlik, 3 bin 500 TL, bir miktar döviz ve çeşitli banklara ait kredi kartları olan cüzdanı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüp, sahibinin bulunması için teslim etti. Polis de kısa sürede Çetin'e ulaştı. Sait Yılmaz, polislerle birlikte cüzdanı Mustafa Çetin'e teslim etti.
Cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Çetin, Sait Yılmaz'a örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiç bir şey olmaz. Emekli maaşımı çekmiştim. Demek ki ATM'nin önünde, bel çantama koyarken düşürmüşüm. Allah'tan helal süt emmiş Sait Yılmaz isimli bir insan evladı bulmuş ve bana teslim etti, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Sait Yılmaz da "Bu benim insanlık görevimdi. Cüzdanı bulur bulmaz emniyete getirdim. Sağ olsun Mustafa amca ödül de vermek istedi ancak ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ben de emekliyim. Benim de başıma gelmiş olabilirdi" diye konuştu.

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Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

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